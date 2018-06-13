Ксения Собчак возвращается в журналистику и в L’Officiel Russia

Ксения Собчак возвращается к руководству журналом L’Officiel Russia. Ранее Собчак приостановила работу в L’Officiel Russia в связи с участием в президентской кампании 2018 года.

Об этом 13 июня сообщает международная медиагруппа ACMG. "6 июня у Ксении закончился отпуск, и, согласно ранее достигнутым договоренностям, она возвращается к работе главного редактора журнала L’Officiel Russia. Сегодня перед Ксенией и командой стоят новые амбициозные задачи, решив которые, команда ACMG рассчитывает не только укрепить, но и значительно усилить позиции журнала на российском рынке", – сообщил директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман.

«Я очень рада вернуться в L'Officiel. Цель — развивать этот, несомненно, уважаемый международный бренд в ряде новых направлений, не только фокусируясь на печатном журнале, но и работая на 360 градусов: образование, индивидуальные и крупные мероприятия в России и за рубежом, культурное партнерство, цифровые идеи, продвижение талантливых людей и бренда. Я очень рада вернуться в команду ACMG», – заявила по этому поводу уже сама Ксения Собчак.

Ксения Собчак присоединилась к медиагруппе ACMG (ранее издательский дом Artcom Media) в 2012 году, став главным редактором глянцевого издания SNC. В 2014 году Ксения получила приглашение возглавить редакцию российской версии французского журнала L’Officiel Russia.

Ранее в СМИ появлялась информация о её возможном трудоустройстве в русскоязычную редакцию Forbes.

Ксения Собчак в выборах президента РФ 18 марта 2018 года финишировала с 4-м результатом. Её кандидатуру поддержали 1 238 031 гражданин РФ, или 1,68% проголосовавших.