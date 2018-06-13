ЧМ-2018 как катализатор изменений рынка недвижимости

Завтра в России стартует Чемпионат Мира по футболу – одно из самых масштабных мировых событий, которое приведет в 11 городов страны, в том числе Санкт-Петербург, сотни тысяч туристов.

Мировая практика и прогнозы России

Какой эффект окажет мундиаль, что будет с многомиллионными объектами спортивной инфраструктуры – не ждет ли их судьба бразильских стадионов, кто будет заполнять гостиницы после ЧМ, рассказал Иван Починщиков, управляющий партнер IPG.Estate.

- Иван, ЧМ в России «пролетит» за месяц, а на подготовку ушли годы времени и миллиарды инвестиций. По Вашему мнению, стоит мундиаль этих затрат?

– По моему мнению – стоит. В подготовку к проведению ЧМ-2018 Россия инвестировала порядка 1,2 трлн рублей, из которых примерно 50% – средства федерального бюджета, 15% – региональных бюджетов, 35% – частные инвестиции.

Из них основная строка расходов (40-50%) – развитие транспортной инфраструктуры: реконструкция и модернизация железнодорожных станций, дорог, воздушных хабов.

Вторая часть затрат ушла на спортивные объекты (39%) – строительство и реконструкцию 12 стадионов, тренировочных баз команд-участниц.

Примерно по 10% – расходы на гостиничную инфраструктуру и организацию мероприятий, телетрансляций, обеспечение безопасности.

- Чемпионат закончится, а инфраструктура останется. Будет ли она востребована и окупятся ли объекты?

– Краткосрочный эффект ЧМ будет в гостиничном сегменте, в сфере общепита и стрит-ритейле, выручка которых возрастет в разы. Увеличится пассажиропоток вокзалов и аэропортов.

В остальном экономический эффект стоит оценивать в долгосрочной перспективе. Развитие транспортной, спортивной инфраструктуры оказывает влияние на общее состояние городской среды: улучшается работа основных городских хабов, транспортных магистралей, логистики, все это влияет на повышение пропускной способности, появляются новые рабочие места. Что, как следствие, повысит заинтересованность потенциальных инвесторов к регионам России.

- Не повторят ли стадионы судьбу бразильских объектов?

– В Бразилии из 12 стадионов сегодня не используются 6, а самый дорогой из них – Estádio Nacional в Бразилия – используется как автобусная стоянка. Но почему говоря о ЧМ, мы не вспоминаем, например, Германию, где 100% объектов используются по назначению командами. Или ЮАР, где футбол, как и в России, не самый популярный вид спорта, но арены используются на 100% –проводят спортивные матчи по футболу, регби, крикету, культурно-общественные мероприятия.

В России, как мы знаем, самый дорогой стадион – «Санкт-Петербург Арена», он после ЧМ станет домашней ареной одного из успешных клубов Европы. Посещаемость матчей «Зенита» находится на уровне 80-90%, при этом не стоит сомневаться в профессионализме управляющей команды, уверен, что объект будет эффективно использоваться и окупаться. По результатам, опубликованным «Зенитом», его доход от «Санкт-Петербург Арены» только за сезон 2017/18 составил миллиард рублей. Уверен, что успешны будут и другие объекты команд РФПЛ, и стадионы без команд – «Лужники» и «Фишт».

Неоднозначная ситуация возникнет в Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Волгограде, где потребуется активная позиция властей. Сегодня Россия обеспечена в достаточной мере всей инфраструктурой, у нас есть возможность бороться за проведение масштабных спортивных событий на мировой арене, в том числе развивать спортивную культуру внутри страны, создавая программы на государственном уровне, школы детского футбола и так далее.

- Давайте поговорим о регионах: помимо стадионов там активно строили и гостиницы. Кто их будет заполнять после ЧМ?

– Номерной фонд в среднем в России вырос на 7-10%, в зависимости от города. Например, в двух столицах прирост был минимальным, в большей степени объекты модернизировали. Ввод новых гостиниц не сильно повлияет на средний уровень заполняемости, при этом приведет к регулированию цен.

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Сочи, где развит деловой и познавательный туризм, прирост гостиничного фонда происходил естественным путем по требованиям рынка.

В остальных регионах объем гостиничного рынка пришлось «наращивать», в том числе на их рынки вышли международные сети, что повысило уровень конкуренции. В Саранске пошли по другому пути: закрывая нехватку номерного фонда построили гостинично-жилой комплекс «Тавла», который на момент мундиаля будет функционировать как «олимпийская деревня» для туристов, а в последствии выйдет на рынок жилья. Такой ход инвестиционно привлекательнее.

Вероятно, что после ЧМ ряд гостиничных объектов в регионах станут неконкурентоспособны, их доходность снизится. В целом ситуация морального устаревания характерна и для двух столиц. Разница лишь в том, что уровень конкуренции в Москве и Петербурге толкает собственников к оперативным действиям – либо реновации, либо переформатированию под другие функции, например, офисы, МФК, апартаменты. Эта практика в скором времени придет и в регионы, поскольку ЧМ станет катализатором качественных изменений рынка коммерческой недвижимости.