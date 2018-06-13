Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске
Сборная Англии по футболу провела первую тренировку на своей базе в Зеленогорске 13 июня. Перед этим администрация Курортного района подарила главному тренеру команды родоначальников футбола Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну самовар и каравай. Англичане, правда, пробовать угощение не стали.
Также на открытую тренировку сборной приехало около 500 обычных болельщиков. Англичане прилетели в Петербург накануне вечером.
Напомним, что первый матч группового этапа ЧМ-2018 Англия проведет 18 июня в Волгограде против Туниса. Далее англичанам предстоят матчи со сборными Панамы (24 июня в Нижнем Новгороде) и Бельгии (28 июня в Калининграде).