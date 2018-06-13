Патриарх Кирилл о российской сборной: Остается только надеяться и молиться

Остается только надеяться и молиться, чтобы все прошло правильно и достойно. Так патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал начало чемпионата мира по футболу-2018.

Открывая заседание Высшего церковного совета в Москве утром 13 июня, предстоятель Русской православной церкви не мог обойти стороной тему мундиаля, который стартует уже завтра. Патриарх Кирилл выразил надежду, что спортивное мероприятие пройдет с успехом и создаст хорошее настроение россиянам.

«Конечно, это во многом будет зависеть и от игры нашей футбольной команды, – добавил глава РПЦ. – Здесь остается только надеяться и молиться, с тем чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов».

Он также призвал священников и мирян быть гостеприимными, если иностранные болельщики решат зайти в храм.

«Это, во-первых, долг гостеприимства, но это и наш пастырский долг», – отметил предстоятель, которого цитирует "Интерфакс".