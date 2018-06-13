Аки Каурисмяки покажет в Хельсинки фильм об Олеге Сенцове
В Финляндии проведут сеанс документального фильма "Процесс" Аскольда Курова про украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской колонии.
Знаменитый финский режиссер Аки Каурисмяки и национальный комитет мира выступили организаторами показа фильма о Сенцове в хельсинкском кинотеатре "Андорра". Об этом 13 июня сообщает Yle.
Несмотря на то, что билеты на сеанс продавать не будут, все собранные пожертвования направят семье осужденного.
Справка:
В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку ещё к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В сентябре 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.