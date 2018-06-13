Аки Каурисмяки покажет в Хельсинки фильм об Олеге Сенцове

В Финляндии проведут сеанс документального фильма "Процесс" Аскольда Курова про украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской колонии.

Знаменитый финский режиссер Аки Каурисмяки и национальный комитет мира выступили организаторами показа фильма о Сенцове в хельсинкском кинотеатре "Андорра". Об этом 13 июня сообщает Yle.

Несмотря на то, что билеты на сеанс продавать не будут, все собранные пожертвования направят семье осужденного.