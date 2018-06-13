Дом №8 ЖК «Вернисаж» находится в высокой стадии готовности

Последний, завершающий проект ЖК «Вернисаж», дом №8 находится в высокой стадии готовности. На сегодняшний день наземная часть здания выполнена на 95%. На заключительном этапе находятся работы по отделке фасада и остеклению балконов и лоджий.

Внутри дома также ведутся отделочные работы, завершаются электротехнические и сантехнические работы, а также предчистовая отделка в квартирах.

Жилой комплекс «Вернисаж» от «Полис Групп» – один из крупнейших проектов комплексного освоения территорий в Кудрово, он расположен в пешей доступности от ст. м. «Ул. Дыбенко». Комплекс состоит из 8 жилых домов, для каждого разработана индивидуальная архитектурная концепция. В эксплуатацию введены уже 7 домов. Окончание строительства, завершающего проект, 8 дома запланировано на 2 квартал 2018 года.

Следить за строительства объекта вы можете в разделе «Ход строительства» на сайте компании.

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ЖК "Вернисаж" в Кудрово – застройщик ООО "Полис Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents