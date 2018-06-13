Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ

Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». Меняй треш на фреш! С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых. Состояние товара не имеет значения и не влияет на размер скидки.

В акции принимают участие 3 товарные позиции:

1) Сдай старый чехол на телефон и получи скидку 20% на новый.

В акции принимают участие магазины по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 25/1, г. Санкт-Петербург, Гаккелевская улица, 34 (ТЦ «Лидер») и г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, 17/1. Акция распространяется на все чехлы кроме оригинальных чехлов Apple.

Подробнее об акции здесь

2) Сдай старые наушники и получи скидку 15% на новые.

В акции принимают участие магазины по адресу г. Санкт-Петербург, Политехническая улица, 17/1, г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, 101 (ТРК «Ульянка») и г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 9.

Подробнее об акции здесь

3) Сдай клавиатуру или мышь и получи скидку 20% на покупку клавиатуры, мыши или набора.

В акции принимают участие магазины по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 124/1А (ТРК «Вояж»), г. Санкт-Петербург, Кирочная улица, 19 и г. Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, 1.

Подробнее об акции здесь

Зачем нужно сдавать старую технику в утилизацию?

Техника состоит из различных компонентов и материалов. В частности, в ней могут содержаться такие вредные вещества как свинец, кадмий и т. д. Будучи изолированы в исправной технике, они не приносят вреда для человека. Однако если изделие разрушено и его компоненты попадают под воздействие окружающей среды, они начинают активно разлагаться, выделяя вредные вещества. Если не начать вовремя обращать внимание на эту проблему, то уровень загрязнения может стать критичным.

Процесс утилизации включает в себя сортировку, разборку и очистку. Затем отходы либо безопасно уничтожаются, либо вторично используются.

Таким образом, вред, наносимый экологии, становится минимальным, а некоторые компоненты обретают «вторую жизнь» в других изделиях, что экономит расход ресурсов.

В странах Европы и Северной Америки проблеме раздельного сбора мусора и утилизации начали уделять большое внимание еще с 80-х годов прошлого века. В России культура раздельного сбора мусора и утилизации только начинает зарождаться. Магазин КЕЙ считает жизненно важным поддержать развитие этой идеи.

Сдавая использованную электронику в магазин КЕЙ на утилизацию, вы не только делаете вклад в экологию и будущее нашей планеты, но и получаете выгоду в виде скидки на приобретение нового товара.

Сотрудники компании уверены, что подобные акции избавляют планету от мусора и вносят в клад в экологическое воспитание населения.

ООО «Кей», 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 8, лит А, пом. 13Н, ОГРН 1027809259092. Акция не действует при покупке в кредит и не распространяется на юридические лица. Сданные в утилизацию товары возврату не подлежат. Подробности об организаторе акции и сроках проведения уточняйте у продавцов магазина КЕЙ и на сайте