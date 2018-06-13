Charlie Hebdo отправил Путина играть в футбол на танке

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера президента России Владимира Путина. Её издание уже опубликовало в Facebook.

Она посвящена предстоящему чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня и продлится до 15 июля. На главной карикатуре номера Путин сидит на танке, ствол которого направлен в футбольные ворота, охраняемые голкипером. «Русские вперед!» — гласит подпись к рисунку.

Напомним, Charlie Hebdo известен своей крайне неоднозначной трактовкой сатиры. Так, в своем новом выпуске от 28 декабря еженедельник опубликовал карикатуры на крушение самолета Ту-154 Минобороны России в Черном море, в котором погибли артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков тогда заявил, что уделять внимание карикатурам французского сатирического журнала Charlie Hebdo на тему крушения Ту-154 над Черным морем «унизительно для нормального человека».

7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo совершили вооруженное нападение исламисты – за карикатуру на пророка Мухаммеда. В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них — журналисты. Еще 11 человек получили ранения.