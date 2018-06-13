В Серпуховском районе Подмосковья идут выемки документов в совете депутатов

Еще
16:48 13.06.2018
Пришлите свою новость!
16:39
На Пражской Mustang влетел в припаркованный троллейбус
16:35
Очевидцы жалуются на "футбольные" очереди на границе, ФСБ и перевозчики отрицают
16:30
Волейболисту питерского "Зенита" Камехо дали российское гражданство
16:22
Из 30 Seconds to Mars ушел гитарист
16:16
Трамп недоволен высокими ценами на нефть и винит в этом ОПЕК
16:12
Колпинский производитель рассчитался с долгами по зарплате деревом
16:06
Путин переназначил руководство своей администрации
16:00
В петербургских магазинах продают пломбир без молочных жиров, но с кишечной палочкой
15:58
Средний чек петербуржца: в Северной столице продолжают экономить
15:50
35 кораблей Северного флота вышли в сбор-поход
15:46
В отправленных в Петербург шинах нашли сувениры к мундиалю
15:31
"Защитнику русских матерей" Йохану Бекману грозит тюремный срок
15:15
За надпись «Нет фан-зоне» московскому студенту выписали штраф
15:10
На открытие ЧМ-2018 прилетят президенты девяти стран
15:05
Ушел в отставку замминистра культуры, ответственный за театр
15:00
Петербургского коммерсанта, требовавшего миллионы за возврат вещдока, отправили на исправительные работы
14:56
Путь «Чижику» на северо-востоке Петербурга проложат горожане
14:52
"Яндекс" дополнил карту Петербурга огромной пышкой
14:45
В Петербурге с начала года ушел третий прокурор района
14:37
Практически все финны доверяют полиции
14:25
В агитматериалах эстонских ВС солдат сражается с медведем и Т-90, наступающих с запада
14:21
Погибший пассажир остановил движение трамваев на Ириновском
14:06
Эксперты увеличили сумму ущерба изрезанной картине Репина в 60 раз
14:02
Топ-менеждер предприятия в Колпино заплат 2 млн штрафа за вымогательство «откатов» у партнера
14:01
ЧМ-2026 по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике
13:49
Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске
13:45
Китайцы вытеснили финнов из тройки туристов в России
13:41
Морг при крематории могут безвозмездно отдать судмедэкспертам
13:37
Владимир Путин: Спорт вне политики. Хотим, чтобы гости ЧМ поняли нашу уникальную культуру и вернулись
13:29
Главный тренер сборной Испании уволен за день до старта ЧМ-2018
13:25
Ксения Собчак возвращается в журналистику и в L’Officiel Russia
13:24
Союз кинематографистов: Говорухин не умирал
13:06
Аки Каурисмяки покажет в Хельсинки фильм об Олеге Сенцове
13:02
Патриарх Кирилл о российской сборной: Остается только надеяться и молиться
12:48
В Петропавловской крепости покажут «Взгляды» людей с инвалидностью
12:39
Россиянок призвали "не вступать в интимные связи с иностранцами" во время ЧМ-2018
12:31
В Серпуховском районе Подмосковья идут выемки документов в совете депутатов
12:27
В Петербурге впервые прооперировали ребенка с гигантской аневризмой
12:19
Charlie Hebdo отправил Путина играть в футбол на танке
12:18
Джаз на крыше поможет «Ночлежке»
12:15
Это не дефиле в купальниках, это акция солдидарности
12:02
Пивоварова и Грязневич оштрафовали за неповиновение полиции во Владивостоке
11:54
Песков назвал Трампа желанным гостем на российском мундиале
11:33
Финскую визу сделают за две недели
11:28
На площади Островского эвакуировали РНБ
11:26
СМИ: К жаловавшемуся Путину главе Серпуховского района пришли с обысками
11:16
На западе РФ начались учения с применением «Искандеров» и С-400
11:00
Аэропорт Хельсинки ожидает забастовка
10:52
За поездку по Невскому таксист попросил с мексиканки семь тысяч рублей
10:47
Сборная Ирана потребовала извинений от Nike за отказ обеспечить ее бутсами
10:28
"Зелёная карта" подешевеет на 9%
10:20
Крымский мост принял рекордные 25 тысяч машин в сутки
10:03
Лубутен отстоял в суде право на красную подошву
09:33
Союз биатлонистов остался без финансирования МОК из-за допингового скандала
09:27
Маск уволит 4 тысячи сотрудников Tesla
09:14
Иск Дерипаски к экс-главе предвыборного штаба Трампа отложили
09:00
Петербург продолжает «собирать дань» с иностранных гостей мундиаля
08:53
Глава контрразведки США призвал болельщиков не брать в Россию гаджеты — не потакать киберпреступникам
08:36
После аварии с катамараном в Волгограде задержан владелец лодочной станции
08:26
Кадырову не понравилось, что он проигрывает в песне Слепакова
08:10
США обвинили пятерых россиян в нарушении санкций
01:21
Директор обсерватории расскажет про НЛО
12/06
Полиция арестовала захватившего заложников в Париже
12/06
Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео
12/06
Министр культуры назвал трагедией голодовку Сенцова
12/06
Сборная Коста-Рики прилетела в Пулково
12/06
На севере Парижа мужчина захватил заложников
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
13.06.2018 12:31

В Серпуховском районе Подмосковья идут выемки документов в совете депутатов

 

Одновременно с обыском в доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна 13 июня идут выемки документов в районном совете депутатов, об этом «Фонтанке» сообщил депутат городского округа Чехов Николай Дижур.

«У Шестуна это уже второй обыск в доме, а в районе уже десятая, наверное. Спецоперация проводится, – сказал Дижур. – Завтра совет депутатов должен назначить выборы главы Серпуховского района. Сегодня в совете идут выемки документов».

Ранее на канале Александра Шестуна в Youtube появилось видео «Маски у дома Шестуна» , на котором люди в масках, которые не представляются и не предъявляют документов, перекрыли проезд около дома главы района и агрессивно запрещают очевидцам вести видеосъемку.

Напомним, в апреле этого года Александр Шестун опубликовал на YouTube видеообращение к главе государства, в котором пожаловался на давление со стороны губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Серпуховского района утверждал, что Воробьев добивается его отставки. По словам Шестуна, ему якобы также угрожали проигрышем в суде по делу об изъятии участка, на котором расположен его дом, если он не сложит полномочия. Через несколько дней ФСБ пришла с обысками к замам главы района.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На Пражской Mustang влетел в припаркованный троллейбус
В отправленных в Петербург шинах нашли сувениры к мундиалю
Петербургского коммерсанта, требовавшего миллионы за возврат вещдока, отправили на исправительные работы
В Петербурге с начала года ушел третий прокурор района
Топ-менеждер предприятия в Колпино заплат 2 млн штрафа за вымогательство «откатов» у партнера
В Серпуховском районе Подмосковья идут выемки документов в совете депутатов
На площади Островского эвакуировали РНБ
За поездку по Невскому таксист попросил с мексиканки семь тысяч рублей
Мужчина и двое подростков разбились в Петербурге за сутки
Петербург продолжает «собирать дань» с иностранных гостей мундиаля
На белом катере к такой-то матери
«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»
За «Графом Монте-Кристо» пришли из полиции
Колесо судьбы
Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
Киевские журналисты об убийстве Бабченко: Наша задача - не дать потеряться важной информации
Война вернулась за Бабченко
Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»
Как долговые ямы превращаются в реальные
Как СОБР Росгвардии поймал гранату влюбленного, но невменяемого петербуржца
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске

Виктория Попова/Модельное агентство plus-size Екатерины Бредовой

Это не дефиле в купальниках, это акция солдидарности

Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео

Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.