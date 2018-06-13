В Серпуховском районе Подмосковья идут выемки документов в совете депутатов

Одновременно с обыском в доме главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна 13 июня идут выемки документов в районном совете депутатов, об этом «Фонтанке» сообщил депутат городского округа Чехов Николай Дижур.

«У Шестуна это уже второй обыск в доме, а в районе уже десятая, наверное. Спецоперация проводится, – сказал Дижур. – Завтра совет депутатов должен назначить выборы главы Серпуховского района. Сегодня в совете идут выемки документов».

Ранее на канале Александра Шестуна в Youtube появилось видео «Маски у дома Шестуна» , на котором люди в масках, которые не представляются и не предъявляют документов, перекрыли проезд около дома главы района и агрессивно запрещают очевидцам вести видеосъемку.

Напомним, в апреле этого года Александр Шестун опубликовал на YouTube видеообращение к главе государства, в котором пожаловался на давление со стороны губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава Серпуховского района утверждал, что Воробьев добивается его отставки. По словам Шестуна, ему якобы также угрожали проигрышем в суде по делу об изъятии участка, на котором расположен его дом, если он не сложит полномочия. Через несколько дней ФСБ пришла с обысками к замам главы района.