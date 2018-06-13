В Петропавловской крепости покажут «Взгляды» людей с инвалидностью

В выставочном зале Нарышкина бастиона Петропавловской крепости с 14 июня по 30 июля пройдет фотовыставка «Взгляды. Жизнь без границ».

Экспозиция состоит из 44 работ фотографов-любителей и профессионалов ежегодного всероссийского фотоконкурса «Взгляды», который ассоциация ГАООРДИ проводит уже 11 лет. На фотографиях запечатлены победы и ежедневные хлопоты, достижения и разочарования, эмоции, мечты и чувства людей с инвалидностью.

«Наша главная цель – развеять миф о том, что люди c инвалидностью беспомощны, их жизнь однообразная и серая. На самом деле они красивы, сильны духом, способны вдохновлять и ломать стереотипы. И современное общество должно принимать их именно такими: свободными, яркими и целеустремленными. С помощью фотографий мы хотим показать и рассказать обществу, что эти удивительные люди создают семьи, воспитывают детей, путешествуют, покоряют горные вершины, занимаются спортом и завоевывают медали», – рассказали организаторы выставки.