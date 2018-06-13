Пивоварова и Грязневич оштрафовали за неповиновение полиции во Владивостоке

Во Владивостоке оштрафованы петербургские оппозиционеры – председатель движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и его пресс-секретарь Наталья Грязневич. По решению Фрунзенского райсуда Пивоваров заплатит 1000 рублей, Грязневич — 600.

Об этом сами активисты сообщили днем 13 июня в соцсетях.

«Суд рассмотрел материалы вчерашнего беспредела полиции, ужаснулся и вынес мне штраф 1000 рублей. Оправдать, понятно, не мог, но хоть так», – отметил Андрей Пивоваров в «Твиттере».

«600 рублей штраф... – написала в «Фейсбуке» Грязневич. – <...> По статье 19.3 практически всегда дают арест. Штраф – это, считай, оправдание. Да, с формальной точки зрения меня признали виновной, но ребят, мы же в России».

Оппозиционеров задержали 12 июня во Владивостоке, где проходило открытое заседание регионального отделения движения «Открытая Россия». Им вменили статью 19.3 КоАП РФ («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Один из активистов утверждал, что полицейские избивали людей. Это произошло после того, как стражи порядка собрались изъять у оппозиционеров технику, но те им не позволили.

Вместе с петербуржцами задержали активиста «Открытой России» в Приморье Марину Зинченко (ее также оштрафовали на 600 рублей, сообщает «Дождь»), ее соратника Андрея Яроцкого и координатора штаба Алексея Навального во Владивостоке Владимира Дубовского (последние два пока остаются в изоляторе временного содержания).