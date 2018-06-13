Еще
12:16 13.06.2018
Новость часа
11:28
На площади Островского эвакуировали РНБ
Пришлите свою новость!
12:15
Это не дефиле в купальниках, это - акция солдидарности
12:02
Пивоварова и Грязневич оштрафовали за неповиновение полиции во Владивостоке
11:54
Песков назвал Трампа желанным гостем на российском мундиале
11:33
Финскую визу сделают за две недели
11:28
На площади Островского эвакуировали РНБ
11:26
СМИ: К жаловавшемуся Путину главе Серпуховского района пришли с обысками
11:16
На западе РФ начались учения с применением «Искандеров» и С-400
11:00
Аэропорт Хельсинки ожидает забастовка
10:52
За поездку по Невскому таксист попросил с мексиканки семь тысяч рублей
10:47
Сборная Ирана потребовала извинений от Nike за отказ обеспечить ее бутсами
10:28
"Зелёная карта" подешевеет на 9%
10:20
Крымский мост принял рекордные 25 тысяч машин в сутки
10:03
Лубутен отстоял в суде право на красную подошву
09:33
Союз биатлонистов остался без финансирования МОК из-за допингового скандала
09:27
Маск уволит 4 тысячи сотрудников Tesla
09:14
Иск Дерипаски к экс-главе предвыборного штаба Трампа отложили
09:00
Петербург продолжает «собирать дань» с иностранных гостей мундиаля
08:53
Глава контрразведки США призвал болельщиков не брать в Россию гаджеты — не потакать киберпреступникам
08:36
После аварии с катамараном в Волгограде задержан владелец лодочной станции
08:26
Кадырову не понравилось, что он проигрывает в песне Слепакова
08:10
США обвинили пятерых россиян в нарушении санкций
01:21
Директор обсерватории расскажет про НЛО
12/06
Полиция арестовала захватившего заложников в Париже
12/06
Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео
12/06
Министр культуры назвал трагедией голодовку Сенцова
12/06
Сборная Коста-Рики прилетела в Пулково
12/06
На севере Парижа мужчина захватил заложников
12/06
Македония согласилась стать Северной Македонией
12/06
Спецслужбы ЛНР сообщили о попытках срыва матчей в Петербурге украинскими «ультрас»
12/06
Сборная Южной Кореи прилетела в Петербург на мундиаль
12/06
Сборная Англии прилетела в Петербург
12/06
Генсек ООН призвал КНДР и США набраться терпения и выполнить договоренности
12/06
Россию и Саудовскую Аравию рассудят аргентинцы
12/06
Чемпионы мира прилетели на мундиаль в Россию
12/06
На Ленинском проспекте разбился выпавший из окна мужчина
12/06
Лунёв: Сборная России сильна командной игрой
12/06
CAS может сократить дисквалификацию кёрлингиста Крушельницкого 19 сентября
12/06
МИД России ответил на новые санкции США
12/06
Под Киевом обнаружили фан-зону российского мундиаля
12/06
Затонувшим в Волге катамараном управлял пьяный экс-чиновник
12/06
Путин примет участие в конгрессе ФИФА
12/06
Затонувший в Волгограде катамаран не имел прав на перевозку пассажиров
12/06
Гайдар "ушли" в отставку
12/06
Украина преподнесла «подарок» на День России в виде нового списка обвинений против Москвы
12/06
Дзюба: Когда мы говорим "под нагрузками "- все смеются. Когда Дешам - нет
12/06
Путин: Деятельная любовь граждан к России это гарантия суверенитета страны
12/06
В Александровском саду высадили цветочный салют
12/06
Дзюба - прессе: Вы как будто наши враги
12/06
На свадьбе писателя Цыпкина спел воодушевленный тортом Шнуров
12/06
Аршавин: хочу находиться в "Зените", но не в качестве игрока
12/06
Минтранс ДНР: перевозчики республики смогут ездить в Петербург и другие города, где проходит чемпионат мира по футболу
12/06
Болельщики сборной Египта и Перу лишились денег и документов в Петербурге
12/06
СМИ: Виллаш-Боаш может сменить Зидана в "Реале"
12/06
Английская королева поздравила россиян с государственным праздником
12/06
Трамп пообещал прекратить учения ВМС США у Корейского полуострова
12/06
Ковальчук провел переговоры с "Сан-Хосе"
12/06
Жительница Клина «заминировала» объекты FIFA в Петербурге
12/06
США и КНДР обязались контактировать на уровне министров иностранных дел
12/06
На Таллинском фура смяла «Пежо»: водитель и пассажир в больнице
12/06
Число погибших при ЧП с катамараном под Волгоградом выросло до 11
12/06
Захвативший в заложники 4 детей житель Орландо убил их
12/06
Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ переговоров
12/06
Фильм про Анатолия Собчака выходит в прокат
12/06
Дмитрий Быков прочтёт лекцию о любовных треугольниках
12/06
Летний сезон «Новой Голландии» откроют близнецы
11/06
За чужие окна в Петербурге арестовали «Человека-паука» и джигитов из Абхазии
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
13.06.2018 12:02

Пивоварова и Грязневич оштрафовали за неповиновение полиции во Владивостоке

Во Владивостоке оштрафованы петербургские оппозиционеры – председатель движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и его пресс-секретарь Наталья Грязневич. По решению Фрунзенского райсуда Пивоваров заплатит 1000 рублей, Грязневич — 600.

Об этом сами активисты сообщили днем 13 июня в соцсетях.

«Суд рассмотрел материалы вчерашнего беспредела полиции, ужаснулся и вынес мне штраф 1000 рублей. Оправдать, понятно, не мог, но хоть так», – отметил Андрей Пивоваров в «Твиттере». 

«600 рублей штраф... – написала в «Фейсбуке» Грязневич. – <...> По статье 19.3 практически всегда дают арест. Штраф – это, считай, оправдание. Да, с формальной точки зрения меня признали виновной, но ребят, мы же в России».

Оппозиционеров задержали 12 июня во Владивостоке, где проходило открытое заседание регионального отделения движения «Открытая Россия». Им вменили статью 19.3 КоАП РФ («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Один из активистов утверждал, что полицейские избивали людей. Это произошло после того, как стражи порядка собрались изъять у оппозиционеров технику, но те им не позволили.

Вместе с петербуржцами задержали активиста «Открытой России» в Приморье Марину Зинченко (ее также оштрафовали на 600 рублей, сообщает «Дождь»), ее соратника Андрея Яроцкого и координатора штаба Алексея Навального во Владивостоке Владимира Дубовского (последние два пока остаются в изоляторе временного содержания).

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50

«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград

С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27

«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга

Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13

Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Это не дефиле в купальниках, это - акция солдидарности
Пивоварова и Грязневич оштрафовали за неповиновение полиции во Владивостоке
На западе РФ начались учения с применением «Искандеров» и С-400
Иск Дерипаски к экс-главе предвыборного штаба Трампа отложили
Глава контрразведки США призвал болельщиков не брать в Россию гаджеты — не потакать киберпреступникам
США обвинили пятерых россиян в нарушении санкций
Македония согласилась стать Северной Македонией
МИД России ответил на новые санкции США
Путин: Деятельная любовь граждан к России это гарантия суверенитета страны
На свадьбе писателя Цыпкина спел воодушевленный тортом Шнуров
Юрий Горлин: новая реформа пенсионной системы - попытка «железной рукой загнать к счастью»
Известный петербургский ученый рассказал, как дожить до нового пенсионного возраста
Оскар Стенстрём: Шведам стоит запастись бутылкой чего-нибудь… русского
«По телевизору говорят, что у нас все хорошо. А на деле ничего не получается»
«Далеко не все китайцы знают, что есть Россия»
Дальневосточный гектар петербуржцам не по зубам
Лиза Монеточка: Я не люблю, когда впереди всего какой-то флаг
В каких трусах полицейские служат России
Молодо. Зелено. Васкелово.
Введите санкции. Спасибо
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Это не дефиле в купальниках, это - акция солдидарности

Звездный тренер Бето Перес показывает, как читать «Фонтанку» в танце

Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео

Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38
В Мурино приступят к строительству развязки с КАД
Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.