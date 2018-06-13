Джаз на крыше поможет «Ночлежке»

На крыше бара Botanique пройдет благотворительный концерт из цикла «От Моцарта до джаза». Все собранные средства будут направлены на работу «Ночлежки», которая оказывает помощь бездомным людям.

Лекция-концерт состоится 14 июня в 20.00. Тема – джаз и его влияние на современную музыку. Об этом расскажет преподаватель Консерватории Ольга Скорбященская.

В программе произведения Джорджа Гершвина, Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд и Фрэнка Синатры. Их исполнят пианистка Наталья Учитель, скрипач Дмитрий Стопичев, вокалисты Николай Горлов и Мария Шуляковская, флейтистка Анна Комарова, контрабасист Александр Коротков и ударник Григорий Осипов.

До начала концерта и в антракте будет работать благотворительный буфет, выручка которого также пойдет в пользу «Ночлежки».