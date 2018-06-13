Песков назвал Трампа желанным гостем на российском мундиале

Президент США Дональд Трамп — желанный гость на предстоящем чемпионате мира по футболу в России.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июня.

«Президент России Владимир Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве, и, конечно, это относится и к гостям из Соединенных Штатов Америки на самом высшем уровне», — сказал Песков в ответ на вопрос о возможном приглашении Трампа в Москву на мировое первенство по футболу.

Стоит отметить, что Дональд Трамп ничего не заявлял о своем желании или нежелании приехать на чемпионат мира по футболу в Россию, тем более что сборная команда США в финальной части турнира выступать не будет. Это, впрочем, не смутило болельщиков из Нового Света. Жители США выкупили больше билетов, чем жители других иностранных государств, – примерно 89 тысяч.

Финал Кубка мира по футболу пройдет в 11 городах России. В Петербурге состоятся 7 игр мундиаля.