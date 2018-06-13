Это не дефиле в купальниках, это акция солдидарности

По всей стране учителя проводят акцию в поддержку 26-летней Виктории Поповой из Омска. На ханжество отвечают откровенными фотографиями и столь же откровенными мыслями.

Омичку уволили из средней школы №7 за фотографии в купальнике – в свободное от работы время педагог была моделью "плюс сайз" и снялась, как показалось администрации учебного заведения, в слишком вызывающей фотосессии в стиле пин-ап.

Само учебное заведение уже отреагировало на скандал: «Распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта — нанесла урон имиджу школы, а самое главное – высокому званию педагогического работника».

«Осознав данный факт, педагог написала заявление по собственному желанию», – цитирует местную администрацию издание vomske.ru.

Учителя по всей стране решили поддержать коллегу флэшмобом, публикуя фотографии с хэштегом #учителятожелюди. Тем более что как раз начались каникулы, а с ними и пляжный сезон. Многие не ограничиваются только фото, но и активно высказываются относительно прав педагогов на свою личную жизнь за пределами учебных заведений.

Первыми акцию начали в группе «Омбудсмен образования!» в "ВКонтакте", затем она распространилась и на все остальные социальные сети.

"Фонтанка" собрала фотографии в сети. Стоит отметить: педагоги не только учат детей, но и готовы поделиться своей позицией и похвастаться отличной спортивной формой:

#учителятожелюди Публикация от Tkachenko Polina (@tkachenkopolina94) 12 Июн 2018 в 1:39 PDT