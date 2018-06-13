Это не дефиле в купальниках, это акция солдидарности
Омичку уволили из средней школы №7 за фотографии в купальнике – в свободное от работы время педагог была моделью "плюс сайз" и снялась, как показалось администрации учебного заведения, в слишком вызывающей фотосессии в стиле пин-ап.
Само учебное заведение уже отреагировало на скандал: «Распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта — нанесла урон имиджу школы, а самое главное – высокому званию педагогического работника».
«Осознав данный факт, педагог написала заявление по собственному желанию», – цитирует местную администрацию издание vomske.ru.
Учителя по всей стране решили поддержать коллегу флэшмобом, публикуя фотографии с хэштегом #учителятожелюди. Тем более что как раз начались каникулы, а с ними и пляжный сезон. Многие не ограничиваются только фото, но и активно высказываются относительно прав педагогов на свою личную жизнь за пределами учебных заведений.
Первыми акцию начали в группе «Омбудсмен образования!» в "ВКонтакте", затем она распространилась и на все остальные социальные сети.
"Фонтанка" собрала фотографии в сети. Стоит отметить: педагоги не только учат детей, но и готовы поделиться своей позицией и похвастаться отличной спортивной формой:
#учителятожелюди Я всем открою большой секрет... Оказывается, учителя тоже ЛЮДИ!!! Они так же отдыхают, загарают, ходят в ночные клубы, выпивают, едят чипсы, влюбляются, делают детей.... Каждый имеет право на личную жизнь! Я уверена, что наши подростки-школьники не на столько отмороженные, как многие думают, чтобы вслух обсуждать, фото учителей с отдыха. Ну, а за спиной и в узком кругу мы и сами не без греха... все всегда всё и всех обсуждаем.. и тех же учеников в том числе. Давайте будем честными и понимающими! Мы все живём только один раз! Согласна, что учителя должны показывать пример! Но какой пример вы хотите? Пример забитых и несчастных людей, которые боятся глаза поднять? Пример лжи, лицемерия и предательства собственной же жизни? Целиком и полностью поддерживаю акцию #учителятожелюди
Пост-флешмоб в поддержку 26-летней учительницы истории 👩🏫 Виктории Петровой из Омска, которую уволили из школы за фото в купальнике! Бред бредовый🤦♀️ Учителя имеют право на личную,частную жизнь 🤐, как и все остальные люди других профессий) . . . . #учителятожелюди#фотовкупальнике#а#якайфую#ананасик🍍#sexy#teacher
Поддерживаю акцию #УчителяТожеЛюди 👨🏫 Пост-флешмоб в поддержку учительницы Виктории Поповой из Омска, которую уволили из школы за фото в купальнике. Учитель как и все остальные имеет право на личную жизнь вне школы! Думаю, что родителям вместо просмотра страниц учителей, должны чаще обращать внимание на то, что размещают в соц. сетях их дети 👶
#учителятожелюди Многие же слышали про то, что омскую учительницу уволили из-за фотосессии в стиле пин-ап, я присоединяюсь к акции в поддержку коллеги, хоть я сама и психолог. Молодой специалист наверно часто сталкивался с таким, что надо фильтровать каждое слово или действие, но мы тоже люди, и фотосессия нам не чужда. Мы так же носим купальник, или отдыхаем на море, у нас тоже есть личная жизнь, представляете?! #архив фотограф Сергей Корзенников. #психологитожелюди #поддержимвикториюизомска
Недавно уволили учителя из-за фото в купальнике в Омске. Абсурд! Самодурство и зависть педагогического коллектива просто напросто! Так вот, учителя устраивают акцию #учителятожелюди Безусловно я поддерживаю, ибо считаю, что право на ведение личной жизни и уж тем более социальных сетей есть у всех, и каждый БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ КАК ХОЧЕТ. Я человек в первую очередь, а потом уже идут какие-либо социальные статусы. Учителя, представляете, тоже пьют, курят,выражаются и даже занимаются сексом! Но, не поверите! В своё свободное время. Жутко бомбит. Открыли пляжный сезон с моей @_b.d111 #лето#пляж#солнце#море#бассейн#жара#тепло#кайф#отдых#отпуск#учителятожелюди#учитель