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13.06.2018 11:50

«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград

«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
Авиакомпания «Уральские авиалинии»

С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет – скидка 25% от тарифа.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу билетов в рамках программы субсидирования воздушных перевозок из Калининграда в европейскую часть России и в обратном направлении.

Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно только в авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. Забронировать места можно в call-центре авиакомпании по тел. 8-800-7700-262.

Воспользоваться субсидиями могут граждане РФ:

  • в возрасте до 23 лет;
  • женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет;
  • инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида;
  • инвалиды с детства II или III группы.

Купить билеты по сниженным субсидированным тарифам можно уже сейчас. Тарифы действуют на вылеты по 01.12.2018г.

 


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Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50

«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград

С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
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Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
Пресс-служба "Аэрофлот"
09.06.2018 15:38
Аэрофлот объявит всемирный фотоконкурс в честь Дня России
В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Победителей ждут призы – точные копии самолетов Аэрофлота.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
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01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
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