«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград

С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет – скидка 25% от тарифа.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу билетов в рамках программы субсидирования воздушных перевозок из Калининграда в европейскую часть России и в обратном направлении.

Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно только в авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. Забронировать места можно в call-центре авиакомпании по тел. 8-800-7700-262.

Воспользоваться субсидиями могут граждане РФ:

в возрасте до 23 лет;

женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет;

инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида;

инвалиды с детства II или III группы.

Купить билеты по сниженным субсидированным тарифам можно уже сейчас. Тарифы действуют на вылеты по 01.12.2018г.