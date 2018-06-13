«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет – скидка 25% от тарифа.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу билетов в рамках программы субсидирования воздушных перевозок из Калининграда в европейскую часть России и в обратном направлении.
Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно только в авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. Забронировать места можно в call-центре авиакомпании по тел. 8-800-7700-262.
Воспользоваться субсидиями могут граждане РФ:
- в возрасте до 23 лет;
- женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет;
- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида;
- инвалиды с детства II или III группы.
Купить билеты по сниженным субсидированным тарифам можно уже сейчас. Тарифы действуют на вылеты по 01.12.2018г.