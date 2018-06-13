Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»

9 июня 2018 года ПАО «Сбербанк» – стратегический партнер «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – снизил процентные ставки по ипотечной программе на покупку квартир в жилых комплексах Компании.

Оформить ипотеку в Сбербанке можно при условии внесения первоначального взноса не менее 15% от стоимости квартиры. Минимальная сумма кредита – от 300 000 рублей, максимальная сумма кредита – 60 млн рублей. Срок кредита – до 30 лет. Базовая процентная ставка – от 9,5% годовых, при электронной регистрации сделки ставка снижается до 9,4%.

Если же сумма кредита превышает 3,8 млн рублей, то банк кредитует заемщика от 9,1% годовых, а при условии электронной регистрации – от 9%.

Для участников зарплатного проекта Сбербанка условия – при электронной регистрации договора ставка составит от 9,1% годовых, а при сумме кредита более 3,8 млн рублей – от 8,7% годовых. Максимальная сумма кредита – 60 млн рублей. Сбербанк выдает кредит на срок до 30 лет.

На крупнейший проект «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге – квартал «Галактика» – действуют особые условия. Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир в корпусах 4.5-1 и 4.5-2 квартала «Галактика» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта).

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.sberbank.ru или в отделах продаж. Специалисты компании «Эталон ЛенСпецСМУ» проконсультируют по вопросам оформления ипотечного кредита, подберут оптимальную программу и предоставят полный комплекс услуг для заключения ипотечной сделки.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/