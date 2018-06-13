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13.06.2018 11:26

СМИ: К жаловавшемуся Путину главе Серпуховского района пришли с обысками

Об обысках у главы Серпуховского района Подмосковья утром 13 июня сообщают СМИ. Ранее в видеообращении чиновник пожаловался президенту Владимиру Путину на давление региональных властей.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря Шестуна Владу Русину, около шести утра в дом чиновника вошли около 40 человек в масках и с автоматами. Они оцепили усадьбу. К чиновнику пустили адвоката, но связи с главой района у подчиненных пока нет. 

Ролик на YouTube Александр Шестун опубликовал в апреле текущего года. Он жаловался главе государства на давление после разрешения митинга против свалки на полигоне «Лесная». Глава Серпуховского района утверждал, что его отставки добивается губернатор региона Андрей Воробьев. По словам Шестуна, ему якобы также угрожали проигрышем в суде по делу об изъятии участка, на котором расположен его дом, если он не сложит полномочия. Через несколько дней ФСБ пришла с обысками к замам главы района.

 


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