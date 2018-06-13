На площади Островского эвакуировали РНБ

Из-за угрозы взрыва в центре Петербурга в экстренном порядке опустело здание Российской национальной библиотеки. Среди книжных стеллажей днем 13 июня ищут бомбу.

Как стало известно «Фонтанке», эвакуация в здании библиотеки на площади Островского началась около одиннадцати утра. На вынужденную прогулку сотрудников и посетителей отправил аноним, который по телефону предупредил об опасности.

Сколько продлится проверка, не известно. Тротуары на площади Островского и на Садовой улице огорожены. Толпящиеся у дверей сотрудники говорят, что на рабочие места собираются вернуться ориентировочно в два часа дня. На месте работают полицейские.