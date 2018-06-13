На западе РФ начались учения с применением «Искандеров» и С-400

Учения с использованием комплексов «Искандер» и системы С-400 начались 13 июня в регионах России, относящихся к Западному военному округу. Как сообщает пресс-служба ЗВО, в тренировке принимают участие свыше 30 000 военнослужащих. Они задействовали 5000 единиц боевой и специальной техники.

«На аэродромах и в назначенных районах развернуты пункты специальной обработки, куда для ликвидации последствий условного заражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны», – отмечают в округе.

Учения проходят в частях ЗВО, дислоцированных в Москве и Петербурге, в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской, Псковской и Нижегородской областях.