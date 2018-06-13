РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы

Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.

"Мы давно и успешно работаем в Петербурге, но новички на московском рынке. Мы рады, что одна из самых авторитетных организаций в профессиональном сообществе Москвы поддержат нас на столичном рынке", – говорит председатель совета директоров ГК "РосСтройИнвест" Федор Туркин.

В настоящий момент Ассоциация насчитывает около 100 компаний-членов. Среди них: инвестиционные, девелоперские, строительные, архитектурные, проектные, консалтинговые компании и другие.

Деятельность некоммерческой организации «Ассоциации инвесторов Москвы» направлена на развитие благоприятного инвестиционного климата столицы, содействие инвесторам и девелоперам при реализации проектов, формирование и совершенствование нормативно-правовой базы.

Вступление ГК «РосСтройИнвест» в ряды организации связано с возросшим интересом к рынку недвижимости Москвы и активным поиском новых площадок на территории столицы.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»