За поездку по Невскому таксист попросил с мексиканки семь тысяч рублей

Петербургские таксисты продолжают шокировать иностранцев неоправданно высокими ценами. Добровольно потворствовать чужой жадности готовы не все, но перевозчики нашли управу на строптивых пассажиров.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, два дня назад с жалобой в полицию обратилась ещё одна иностранка, переплатившая в Петербурге за услуги такси. 19-летняя гостья из Мексики рассказала о черном «БМВ», который ещё восьмого числа прокатил её от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45. За пару километров по главной магистрали таксист попросил семь тысяч рублей.

Девушка гостит в Петербурге с конца мая и, вероятно, уже не раз заказывала такси. Тариф шокировал, и платить за поездку в 35 раз больше средней цены она отказалась. Однако водитель был настойчив. Он заблокировал двери и отказался выпускать пассажирку, пока та не расплатится. Удовлетвориться пришлось меньшим: у мексиканки нашлось только 6 тысяч наличными.

«БМВ», чей номер уже есть у полиции, принадлежит 48-летнему уроженцу Ленобласти. Мужчину ищут.

Ранее аппетиты петербургских таксистов оценил турист из Германии. Водитель, услышавший в его акценте прибыль, запросил за поездку из Пулково в Коломну десять тысяч рублей.