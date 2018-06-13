Сборная Ирана потребовала извинений от Nike за отказ обеспечить ее бутсами

Компания Nike отказалась обеспечивать футбольную сборную Ирана спортивной экипировкой. Производитель объяснил это санкциями, введенными США против исламской республики. Спортсмены обиделись и потребовали извинений.

«Nike следует прийти и извиниться, поскольку их высокомерное поведение по отношению к 23 парням абсолютно смехотворно и необоснованно», — заявил тренер иранской сборной Карлуш Кейруш.

Он также обратился за помощью к ФИФА, пишет 13 июня "Медуза".

Реакция Nike пока не последовала.

Напомним, сборная Ирана приехала на мундиаль в Москву самой первой — еще 6 июня. Чемпионат мира по футболу-2018 начнется завтра, 14 июня.

Справка:

Сборная Ирана выступит на чемпионате мира по футболу в группе В. Ей будут противостоять команды Португалии, Испании и Марокко. Первый матч иранцы проведут 15 июня.

В 2015 году Иран согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. После этого с Ирана были частично сняты санкции США, Евросоюза и Совета безопасности ООН.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении экономических санкций против этой страны