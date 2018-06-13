Калейдоскоп скидок на квартиры «Группы ЛСР»

Пришло лето, а вместе с ним начались яркие предложения на квартиры «Группы ЛСР». Только в июне: успейте воспользоваться скидками на квартиры в жилом комплексе «Калейдоскоп».

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Калининский район – один из самых экологически благоприятных в городе. Покупка квартиры в жилом комплексе «Калейдоскоп» – отличный выбор для тех, кто ценит жизнь в окружении зелени и при этом недалеко от центра города. В нескольких минутах ходьбы расположены четыре парка. Жилой комплекс окружают кварталы со сложившейся инфраструктурой: школами, вузами, медицинскими и спортивными центрами, магазинами. Рядом с жилым комплексом построены два детских сада и две школы. Одна из них, самая большая школа в Санкт-Петербурге, торжественно открылась 1 сентября 2017 года. В здании могут учиться одновременно 1375 учеников.

*Сроки акции: с 10.06.2018 до 30.06.2018 года, организатор акции: ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», ИНН 7826090547, юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 36, лит. Б, пом. 29Н (310). Акция распространяется на ограниченный ассортимент квартир. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8 (800) 325-01-01.

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