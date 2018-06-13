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13.06.2018 10:38

Лето двушек в «Группе ЛСР»: теперь мечтам тесно не будет

Лето двушек в «Группе ЛСР»: теперь мечтам тесно не будет
ПАО «Группа ЛСР»

Мечтаете о большой и солнечной спальне? Хотите принимать гостей в просторной кухне? Вашим детям требуется место для игр и творчества? Теперь мечтам тесно не будет: «Группа ЛСР» объявляет «Лето двушек».

Только в июне успейте воспользоваться максимальными скидками при покупке двухкомнатной квартиры. Выгода достигает до 1,2 млн рублей – звоните и покупайте*

«Лето двушек» – это более 1000 двухкомнатных квартир в наших жилых комплексах: «Цивилизация» и «Цивилизация на Неве», «Калейдоскоп», «Новая Охта». Квартира в доме бизнес-класса с видом на Неву, квартира комфорт-класса в зеленых районах города – Калининском или Красногвардейском – выбирайте свою. Классические варианты с просторными спальнями или европейские форматы с большими кухнями-гостиными до 31 кв. м – в нашем спектре предложений есть варианты на любой вкус.

«Группа ЛСР»  заботится о том, чтобы вам было комфортно не только в своем доме, но и вокруг него. На территории жилых комплексов застройщика есть все: школы и садики, магазины и кафе, аптеки и поликлиники, благоустроенные дворы и зеленые зоны для отдыха. Все объекты компания строит рядом с метро и вблизи транспортных развязок.

Акция действует при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке), не суммируется с другими акциями и/или скидками.

*Сроки акции: с 10.06.2018 до 30.06.2018 года, организатор акции: ООО «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад», ИНН 7826090547, юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 36, лит. Б, пом. 29Н (310). Акция распространяется на ограниченный ассортимент квартир. Скидка до 1,2 млн рублей действует на квартиру №273 в жилом комплексе «Цивилизация на Неве» (корп. 1) – видовая евротрехкомнатная квартира на 15-м этаже площадью 87,6 кв.м. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по телефону (812) 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8 (800) 325-01-01.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

ЖК «Цивилизация» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

ЖК «Калейдоскоп» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/kaleydoskop/documents/

ЖК «Новая Охта» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

ЖК «Цивилизация на Неве» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya-na-neve/documents/


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