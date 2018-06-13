"Зелёная карта" подешевеет на 9%

Российский союз автостраховщиков снизил тарифы на «Зелёную карту». С 15 июня стоимость страховки на выезд в Евросоюз уменьшится примерно на 9%.

Так, за двухнедельную «Зелёную карту» на легковую машину нужно будет заплатить не 2700 рублей, как в предыдущем месяце, а 2450 рублей. Цена на годовую страховку изменится с 24 580 рублей на 22 240 рублей.