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13.06.2018 10:20

Крымский мост принял рекордные 25 тысяч машин в сутки

Новый рекорд интенсивности движения по Крымскому мосту был зафиксирован в праздничные выходные 10 – 12 июня. 

Трафик на переправе, связавшей полуостров с материковой Россией, составил 25 тысяч автомобилей в обе стороны в воскресенье, 10 июня. Это стало абсолютным рекордом.

Предыдущий рекорд был установлен в конце мая и составил 23 тысячи машин. Об этом 13 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на Упрдор «Тамань» Росавтодора.

За последние 12 дней с начала туристического сезона по мосту проехали 186 тысяч автомобилистов.

Строительство самого длинного в Европе транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Его вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж», принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Стоимость заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиардов рублей. Стоимость строительства автомобильной части моста через Керченский пролив, согласно акту приёмки, составила 96,9 миллиарда рублей. По условиям контракта, автомобильное движение по мосту должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение запустить автомобильную часть моста досрочно. Грузовики, как ожидается, поедут по Крымскому мосту в октябре. Открыл мост лично глава государства, проехав по 19-километровому сооружению за рулём «КамАЗа» 15 мая.

 


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