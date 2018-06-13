Лубутен отстоял в суде право на красную подошву

Французский дизайнер Кристиан ​Лубутен отстоял в суде свое исключительное право на использование красной подошвы обуви как товарного знака. Европейский суд юстиции в Люксембурге, куда обратился модельер, встал на его сторону.

Об этом 13 июня сообщает РБК. В суд Лубутен подал после того, как голландский обувной магазин Van Haren также начал продавать обувь с красной подошвой.

«За последние 26 лет красная подошва [неизменно присутствует на туфлях Лубутена] позволила публике приписать происхождение обуви с таким отличительным знаком» французскому дизайнеру, – отметил суд.

Вместе с тем это решение полностью противоречит заявлениям генерального адвоката Европейского суда юстиции в Люксембурге. Ранее тот сомневался в том, что цвет может выполнять главную функцию товарного знака, и допускал, что законодательные ограничения могут повлиять на красные подошвы туфель Лубутена.​

Как говорят участники «брендового» рынка, решение суда защитило производителя от конкурентов, стремящихся получить несправедливое преимущество, имитируя известные марки.