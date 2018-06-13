Мужчина и двое подростков разбились в Петербурге за сутки

За вторник, 12 июня, из окон в разных районах Петербурга выпали трое. Два человека от полученных травм скончались на месте, ещё одну девушку спасают в больнице.

Как стало известно «Фонтанке», 15-летнюю пациентку с характерными для падения с высоты травмами привезли в больницу около двух часов ночи 12 июня. Состояние девушки оказалось крайне тяжёлым, её сразу поместили в реанимацию. Скорая забрала пострадавшую от одного из домов на Загребском бульваре. Известно, что она выпала из окна седьмого этажа. Полицейские уже опросили мать девушки. Дочь, по её словам, злоупотребляет алкоголем и знакома сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних.

Ещё одного молодого человека нашли в час дня под окнами дома на Введенской улице в Петроградском районе города. Погибшего опознали как второкурсника Пожарно-спасательного колледжа. По предварительной информации, юноша 17 лет выпал из окна квартиры на третьем этаже. Точные причины его смерти устанавливают судмедэксперты.

Часом ранее погибшего нашли на Ленинском проспекте. В нем узнали 36-летнего местного жителя, которого соседи видели последний раз поднимающимся на 16-й этаж. В последнее время мужчина говорил, что жизнь его разочаровала.