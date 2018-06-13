Союз биатлонистов остался без финансирования МОК из-за допингового скандала

Международный олимпийский комитет объявил о прекращении выделения средств союзу биатлонистов (IBU) до смены руководства организации.

МОК отказался от финансирования IBU после коррупционного скандала внутри организации и теперь ждет выборов нового главы в сентябре. Об этом спортивные чиновники сообщили https://www.olympic.org/news/ioc-decision-on-the-international-biathlon-union в пресс-релизе от 12 июня.

"Члены исполкома МОК после проведенных переговоров единогласно решили приостановить все выплаты в адрес международного союза биатлонистов до выборов нового главы организации, которые должны состояться на запланированном на 5-10 сентября конгрессе", – говорится в заявлении.

Кроме того, спортивные чиновники до 10 сентября ждут от IBU доклады по проделанным внутри структуры изменениям. В частности, от союза ожидают нововведений в кодексе по этике, вступления IBU в организацию антидопингового тестирования, а также данные инспекции в московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, что в апреле полиция Австрии провела обыски в штаб-квартире международного союза биатлонистов в рамках расследования дела о коррупционных схемах, которые якобы позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушения, связанные с допингом. По данным СМИ, в первую очередь этой схемой якобы пользовались российские атлеты. После этого глава IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш лишились своих постов.