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13.06.2018 09:27

Маск уволит 4 тысячи сотрудников Tesla

О сокращении 9% сотрудников компании Tesla объявил разработчик Илон Маск. Если учесть, что в компании – производителе электромобилей работает около 46 тысяч человек, на улице окажутся более 4 тысяч рабочих. 

О кадровом решении Маск объявил 12 июня в своем «Твиттере». Он объяснил сокращение стремлением снизить расходы компании и вывести ее в прибыль.

«Так как Tesla еще не показывала годовую прибыль за почти 15 лет существования, очевидно, что деньги — это не то, что нами движет. Нас вдохновляет возможность ускорить мировой переход на экологически чистую энергию, но мы никогда не достигнем этой цели, если не докажем, что можем быть стабильно прибыльной компанией. Это обоснованная и справедливая критика в адрес Tesla», – пишет предприниматель.

Он заверил, что увольнение более 4 тысяч человек не повлияет на производство Model 3 (цель компании к концу июня – выпуск пяти тысяч Model 3 в неделю). 

Ранее Маск назвал «потрясающими» свои ощущения от езды на автомобиле Model 3.  

Справка:

Маск обещал, что Tesla начнет выпускать пять тысяч Model 3 в неделю к концу 2017 года, но достигнуть этого показателя в срок не удалось. К апрелю 2018-го компания вышла на выпуск только двух тысяч электромобилей в неделю.

Из-за срыва сроков производства, а также смертельного ДТП с участием Tesla Model X в Калифорнии, после которого компания отозвала более 100 тысяч произведенных Model S для замены детали гидроусилителя руля, акции Tesla упали.

В первом квартале 2018 года Tesla получила рекордный для себя убыток в 710 миллионов долларов. По подсчетам Bloomberg, компания Маска каждую минуту теряет около семи тысяч долларов. Если Tesla не привлечет дополнительное финансирование, то к концу 2018-го у нее не останется средств, считает агентство.


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