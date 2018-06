Маск уволит 4 тысячи сотрудников Tesla

О сокращении 9% сотрудников компании Tesla объявил разработчик Илон Маск. Если учесть, что в компании – производителе электромобилей работает около 46 тысяч человек, на улице окажутся более 4 тысяч рабочих.

О кадровом решении Маск объявил 12 июня в своем «Твиттере». Он объяснил сокращение стремлением снизить расходы компании и вывести ее в прибыль.

«Так как Tesla еще не показывала годовую прибыль за почти 15 лет существования, очевидно, что деньги — это не то, что нами движет. Нас вдохновляет возможность ускорить мировой переход на экологически чистую энергию, но мы никогда не достигнем этой цели, если не докажем, что можем быть стабильно прибыльной компанией. Это обоснованная и справедливая критика в адрес Tesla», – пишет предприниматель.

Он заверил, что увольнение более 4 тысяч человек не повлияет на производство Model 3 (цель компании к концу июня – выпуск пяти тысяч Model 3 в неделю).

Ранее Маск назвал «потрясающими» свои ощущения от езды на автомобиле Model 3.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx