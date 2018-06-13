Иск Дерипаски к экс-главе предвыборного штаба Трампа отложили

В Нью-Йорке суд отложил рассмотрение иска кипрской компании Surf Horizon Limited (принадлежит Олегу Дерипаске) к экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу.

Как сообщает 13 июня «Коммерсант», о переносе попросили адвокаты обеих сторон. Юристы Дерипаски заявили, что их работа осложнена из-за попадания миллиардера в санкционный список США. В свою очередь, Пол Манафорт проходит обвиняемым по двум делам, инициированным спецпрокурором США по «российскому делу» Робертом Мюллером. Его адвокаты просят отложить все действия по процессу до «завершения обоих процессов в отношении Манафорта».

Surf Horizon обвинила Манафорта и Гейтса в мошенничестве. Речь идет о $18,9 млн, которые фигуранты получили в 2008 году для покупки акций и активов группы украинских компаний Black Sea Cable. По версии следствия, более 900 тысяч осели в карманах Манафорта и Гейтса, при том, что оба получили $7,35 млн в качестве гонорара за услуги.