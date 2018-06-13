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13.06.2018 09:00

Петербург продолжает «собирать дань» с иностранных гостей мундиаля

Чемпионат мира по футболу не начался, но ещё один иностранный болельщик недосчитался наличных. Пробираясь в толпе в центре Петербурга, марокканец лишился почти двухсот тысяч рублей. 

Как стало известно «Фонтанке», помощи полицейских 35-летний гражданин Марокко попросил в третьем часу дня 12 июня на станции метро «Невский проспект». Он рассказал, что в Северную столицу приехал ради футбола и уже успел посетить Фестиваль болельщиков FIFA на Конюшенной площади. Однако ушёл оттуда с опустевшими карманами. У дома №28 по Невскому проспекту иностранец обнаружил пропажу 2,5 тысячи евро и iPhone 7. Понять разговаривающего на арабском туриста полицейским было не просто, на внятность объяснений мог повлиять и алкоголь. Записи с камер по указанному болельщиком адресу никаких сомнительных личностей рядом с ним не показали.

Гость из Марокко – не первый иностранец, с которым за последние дни пришлось искать общий язык петербургской полиции. В субботу, 11 июня, отыскать брендовый рюкзак, а заодно и три тысячи в американской валюте попросила китаянка. Без наличных также остался житель США, а к вечеру того же дня о пропавшем багаже рассказал 25-летний гражданин Египта. Чтобы рассказать о своей проблеме, ему пришлось звать в полицию приятеля – сам он объясниться хотя бы на английском не мог. Как выяснилось, о сумке с билетами болельщики забыли сами, залюбовавшись красотами Петербурга. 

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей чемпионата.

 


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