Глава контрразведки США призвал болельщиков не брать в Россию гаджеты — не потакать киберпреступникам

Не брать на мундиаль в Россию ноутбуки, мобильные телефоны и другие гаджеты посоветовал американским болельщикам директор Управления национальной контрразведки США (ONCIX) Вильям Эванина.

Как утверждает глава американской контрразведки, информация со смартфонов граждан США «может быть доступной российскому правительству или киберпреступникам». Эванина, слова которого приводит 13 июня РБК, уверен, что сильнее всего рискуют чиновники и представителей американского бизнеса.

«Если вы можете обойтись без устройства, то не берите его. Если же вам придется его взять, то не берите с собой основное устройство, а из запасного вынимайте аккумулятор, когда не пользуетесь им», — призвал соотечественников глава контрразведки.

Такие же рекомендации болельщикам и футболистам национальной сборной дали спецслужбы Великобритании.