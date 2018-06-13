В Петербурге откачивают 18-летнего китайца, попавшего в больницу с отравлением
Посещение Северной столицы РФ закончилось для юного китайского туриста госпитализацией в детскую больницу №5.
Как стало известно "Фонтанке", 18-летний гражданин Поднебесной с острым отравлением этанолом был госпитализирован из гостиницы "Нептун" на набережной Обводного канала вечером 12 июня. Врачи указывают, что пациент находится в состоянии средней тяжести.
Сейчас полиция выясняет, что стало причиной отравления иностранного туриста.