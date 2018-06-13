В Петербурге откачивают 18-летнего китайца, попавшего в больницу с отравлением

Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018

Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ