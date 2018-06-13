После аварии с катамараном в Волгограде задержан владелец лодочной станции
Владелец лодочной станции задержан в Волгограде. Именно с этой станции вышел в речную акваторию катамаран, попавший в аварию с 11 погибшими.
О задержании утром 13 июня сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ. Следователи считают, что руководитель компании «Пристань» не попытался предотвратить выход водного транспорта на Волгу.
Также утром среды идут обыски у владельца катамарана Дмитрия Хахалева, который управлял судном в момент происшествия, пишет «Медуза».
Справка:
В Волгограде 11 июня прогулочный катамаран столкнулся с баржей, в результате погибли 11 человек. Следствие возложило ответственность за столкновение на капитана катамарана Дмитрия Хахалева, который также погиб. Судмедэксперты обнаружили у него в крови 2,17 промилле алкоголя, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.
Хахалев, прежде занимавший должность главы Калачевского района Волгоградской области, в 2009 году был осужден на четыре года колонии по пятью статьям УК. В частности, его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и стрельбе из ружья на базе отдыха в 2008 году.