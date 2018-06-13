После аварии с катамараном в Волгограде задержан владелец лодочной станции

Владелец лодочной станции задержан в Волгограде. Именно с этой станции вышел в речную акваторию катамаран, попавший в аварию с 11 погибшими.

О задержании утром 13 июня сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ. Следователи считают, что руководитель компании «Пристань» не попытался предотвратить выход водного транспорта на Волгу.

Также утром среды идут обыски у владельца катамарана Дмитрия Хахалева, который управлял судном в момент происшествия, пишет «Медуза».