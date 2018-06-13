Еще
12:19 13.06.2018
Новость часа
11:28
На площади Островского эвакуировали РНБ
Пришлите свою новость!
12:18
Джаз на крыше поможет «Ночлежке»
12:15
Это не дефиле в купальниках, это акция солдидарности
12:02
Пивоварова и Грязневич оштрафовали за неповиновение полиции во Владивостоке
11:54
Песков назвал Трампа желанным гостем на российском мундиале
11:33
Финскую визу сделают за две недели
11:28
На площади Островского эвакуировали РНБ
11:26
СМИ: К жаловавшемуся Путину главе Серпуховского района пришли с обысками
11:16
На западе РФ начались учения с применением «Искандеров» и С-400
11:00
Аэропорт Хельсинки ожидает забастовка
10:52
За поездку по Невскому таксист попросил с мексиканки семь тысяч рублей
10:47
Сборная Ирана потребовала извинений от Nike за отказ обеспечить ее бутсами
10:28
"Зелёная карта" подешевеет на 9%
10:20
Крымский мост принял рекордные 25 тысяч машин в сутки
10:03
Лубутен отстоял в суде право на красную подошву
09:33
Союз биатлонистов остался без финансирования МОК из-за допингового скандала
09:27
Маск уволит 4 тысячи сотрудников Tesla
09:14
Иск Дерипаски к экс-главе предвыборного штаба Трампа отложили
09:00
Петербург продолжает «собирать дань» с иностранных гостей мундиаля
08:53
Глава контрразведки США призвал болельщиков не брать в Россию гаджеты — не потакать киберпреступникам
08:36
После аварии с катамараном в Волгограде задержан владелец лодочной станции
08:26
Кадырову не понравилось, что он проигрывает в песне Слепакова
08:10
США обвинили пятерых россиян в нарушении санкций
01:21
Директор обсерватории расскажет про НЛО
12/06
Полиция арестовала захватившего заложников в Париже
12/06
Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео
12/06
Министр культуры назвал трагедией голодовку Сенцова
12/06
Сборная Коста-Рики прилетела в Пулково
12/06
На севере Парижа мужчина захватил заложников
12/06
Македония согласилась стать Северной Македонией
12/06
Спецслужбы ЛНР сообщили о попытках срыва матчей в Петербурге украинскими «ультрас»
12/06
Сборная Южной Кореи прилетела в Петербург на мундиаль
12/06
Сборная Англии прилетела в Петербург
12/06
Генсек ООН призвал КНДР и США набраться терпения и выполнить договоренности
12/06
Россию и Саудовскую Аравию рассудят аргентинцы
12/06
Чемпионы мира прилетели на мундиаль в Россию
12/06
На Ленинском проспекте разбился выпавший из окна мужчина
12/06
Лунёв: Сборная России сильна командной игрой
12/06
CAS может сократить дисквалификацию кёрлингиста Крушельницкого 19 сентября
12/06
МИД России ответил на новые санкции США
12/06
Под Киевом обнаружили фан-зону российского мундиаля
12/06
Затонувшим в Волге катамараном управлял пьяный экс-чиновник
12/06
Путин примет участие в конгрессе ФИФА
12/06
Затонувший в Волгограде катамаран не имел прав на перевозку пассажиров
12/06
Гайдар "ушли" в отставку
12/06
Украина преподнесла «подарок» на День России в виде нового списка обвинений против Москвы
12/06
Дзюба: Когда мы говорим "под нагрузками "- все смеются. Когда Дешам - нет
12/06
Путин: Деятельная любовь граждан к России это гарантия суверенитета страны
12/06
В Александровском саду высадили цветочный салют
12/06
Дзюба - прессе: Вы как будто наши враги
12/06
На свадьбе писателя Цыпкина спел воодушевленный тортом Шнуров
12/06
Аршавин: хочу находиться в "Зените", но не в качестве игрока
12/06
Минтранс ДНР: перевозчики республики смогут ездить в Петербург и другие города, где проходит чемпионат мира по футболу
12/06
Болельщики сборной Египта и Перу лишились денег и документов в Петербурге
12/06
СМИ: Виллаш-Боаш может сменить Зидана в "Реале"
12/06
Английская королева поздравила россиян с государственным праздником
12/06
Трамп пообещал прекратить учения ВМС США у Корейского полуострова
12/06
Ковальчук провел переговоры с "Сан-Хосе"
12/06
Жительница Клина «заминировала» объекты FIFA в Петербурге
12/06
США и КНДР обязались контактировать на уровне министров иностранных дел
12/06
На Таллинском фура смяла «Пежо»: водитель и пассажир в больнице
12/06
Число погибших при ЧП с катамараном под Волгоградом выросло до 11
12/06
Захвативший в заложники 4 детей житель Орландо убил их
12/06
Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ переговоров
12/06
Фильм про Анатолия Собчака выходит в прокат
12/06
Дмитрий Быков прочтёт лекцию о любовных треугольниках
12/06
Летний сезон «Новой Голландии» откроют близнецы
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
13.06.2018 08:26

Кадырову не понравилось, что он проигрывает в песне Слепакова

Глава Чечни прокомментировал песню шоумена Семена Слепакова про футбол, российскую сборную и Рамзана Кадырова. Политик высказался о выложенной в Сети композиции утром 13 июня в Telegram. 

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», – отметил Кадыров. 

Впрочем, главе кавказской республики не понравилось, что в песне его, Кадырова, команда проиграла: 

«Это непорядок», – считает чиновник. 

В заключение он пригласил Слепакова в Грозный – «вместе написать новую песню», а также ответил юмористу своим стихотворением на футбольную же тему. 

«Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на Чемпионате», – подчеркнул Кадыров. 

Песня Семена Слепакова появилась на Youtube 11 июня. В ней в шутку посоветовал назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу, отметив, что Кадыров  – «твердый, как пармезан». По сюжету песни, чеченский политик ставит перед футболистами задачу дойти до финала, но после проигрыша «Эмиратам» Кадыров отказывается тренировать команду.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью «Говорит Москва» заявил, что Слепакову было бы «нелишне» извиниться перед Кадыровым:

«... Семёну Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл», – отметил чиновник.

Справка:

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50

«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград

С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
ГК «Эталон»
13.06.2018 11:42

Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»

9 июня 2018 года ПАО «Сбербанк» - стратегический партнер «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») - снизил процентные ставки по ипотечной программе на покупку квартир в жилых комплексах Компании
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02

РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы

Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Песков назвал Трампа желанным гостем на российском мундиале
Кадырову не понравилось, что он проигрывает в песне Слепакова
Сборная Коста-Рики прилетела в Пулково
Сборная Южной Кореи прилетела в Петербург на мундиаль
Сборная Англии прилетела в Петербург
Россию и Саудовскую Аравию рассудят аргентинцы
Чемпионы мира прилетели на мундиаль в Россию
Лунёв: Сборная России сильна командной игрой
Под Киевом обнаружили фан-зону российского мундиаля
Путин примет участие в конгрессе ФИФА
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом
Заработает ли Петербург на мундиале?
Мундиаль в никуда
21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
Петербургу показали, как проехать к мундиалю
Ни выпить, ни запустить. Что запретят на время мундиаля
Болельщиков накормят по-быстрому и по-русски
Как доехать до чемпионата
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Это не дефиле в купальниках, это акция солдидарности

Звездный тренер Бето Перес показывает, как читать «Фонтанку» в танце

Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео

Новости компаний
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
ГК «Эталон»
13.06.2018 11:42
Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»
9 июня 2018 года ПАО «Сбербанк» - стратегический партнер «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») - снизил процентные ставки по ипотечной программе на покупку квартир в жилых комплексах Компании
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 10:50
Калейдоскоп скидок на квартиры «Группы ЛСР»
Пришло лето, а вместе с ним начались яркие предложения на квартиры «Группы ЛСР». Только в июне: успейте воспользоваться скидками на квартиры в жилом комплексе «Калейдоскоп»
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 10:38
Лето двушек в «Группе ЛСР»: теперь мечтам тесно не будет
Мечтаете о большой и солнечной спальне? Хотите принимать гостей в просторной кухне? Вашим детям требуется место для игр и творчества? Теперь мечтам тесно не будет: «Группа ЛСР» объявляет «Лето двушек»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
09.06.2018 16:04
«Дальпитерстрой» начал строительство нового детского сада
Уже в этом году в Шушарах появится новый детский сад. Строительство ведет компания «Дальпитерстрой». Дошкольное учреждение расположится в поселке Ленсоветовский.
Пресс-служба "Аэрофлот"
09.06.2018 15:38
Аэрофлот объявит всемирный фотоконкурс в честь Дня России
В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Победителей ждут призы – точные копии самолетов Аэрофлота.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
ПАО «Группа ЛСР»
09.06.2018 12:11
«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» в «Цивилизации»
Новые дома жилого комплекса «Цивилизация», который «Группа ЛСР» строит в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной, получили аккредитацию по военной ипотеке. Теперь специальная программа для военнослужащих доступна при приобретении квартир в корпусах №№1-5.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.