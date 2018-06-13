Кадырову не понравилось, что он проигрывает в песне Слепакова

Глава Чечни прокомментировал песню шоумена Семена Слепакова про футбол, российскую сборную и Рамзана Кадырова. Политик высказался о выложенной в Сети композиции утром 13 июня в Telegram.

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа», – отметил Кадыров.

Впрочем, главе кавказской республики не понравилось, что в песне его, Кадырова, команда проиграла:

«Это непорядок», – считает чиновник.

В заключение он пригласил Слепакова в Грозный – «вместе написать новую песню», а также ответил юмористу своим стихотворением на футбольную же тему.

«Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на Чемпионате», – подчеркнул Кадыров.

Песня Семена Слепакова появилась на Youtube 11 июня. В ней в шутку посоветовал назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу, отметив, что Кадыров – «твердый, как пармезан». По сюжету песни, чеченский политик ставит перед футболистами задачу дойти до финала, но после проигрыша «Эмиратам» Кадыров отказывается тренировать команду.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в интервью «Говорит Москва» заявил, что Слепакову было бы «нелишне» извиниться перед Кадыровым:

«... Семёну Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл», – отметил чиновник.