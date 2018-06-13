США обвинили пятерых россиян в нарушении санкций

Трех сирийцев и пятерых граждан России, которые работают в российской компании «Совфрахт», обвинили в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций. Об этом 12 июня сообщил сайт Минюста США.

По утверждению ведомства, что восемь предпринимателей из России и Сирии предприняли попытку отправить в САР топливо и перевести в эту страну доллары США. Деньги должны были получить лица, счета которых находятся под американскими санкциями. В Минюсте отметили, что предприниматели хотели провести сделку без получения лицензии министерства финансов США.

Обвинение выдвинуто против пятерых граждан России: Иваны Окороковой, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой. Им помогали три гражданина Сирии. Всем обвиняемым вменяют нарушение санкций и отмывание денег, в общей сложности они могут получить до 25 лет тюрьмы.