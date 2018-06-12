Полиция арестовала захватившего заложников в Париже

Мужчина, захвативший в столице Франции заложников, арестован. Удерживаемые силой люди освобождены. Об этом в твиттере сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб вечером 12 июня.

Он не уточнил, сколько людей находилось в заложниках и есть ли среди них пострадавшие. По данным французских СМИ, спецназ брал здание штурмом.

Вечером 12 июня в десятом округе Парижа неизвестный мужчина забаррикадировался в офисе рекламной компании. По различным данным, он удерживал двух или трёх человек, среди которых была беременная женщина.

Агрессор облил людей бензином и обещал убить их, если ему не предоставят связь с иранским посольством. Таким образом захватчик хотел сделать обращение к французским властям. Пока версия теракта не рассматривается.