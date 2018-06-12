Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео

В сети появился ролик, на котором грузовик в Ломоносове таранит четверых человек. Видео опубликовано 12 июня.

На кадрах видно, как фургон врезается в компанию мужчин, стоящих на обочине. Двоих разбрасывает по сторонам, двое падают под колёса, по ним проезжает машина.

По версии следствия, управлял агрессивным ГАЗом Ян Атрашкевич. За руль он сел нетрезвым после вечеринки в баре «Мотор», где у него якобы произошёл конфликт. С помощью белого фургона водитель решил наказать обидчиков. К операции подошёл серьёзно и даже заклеил номера газетой. В итоге под колёсами машины погиб человек, ещё трое получили ранения.

В суде Атрашкевич не смог внятно объяснить причину своего поведения. Пострадавшие не исключают случайности.

В отношении агрессора возбуждено уголовное дело. Он арестован на два месяца.