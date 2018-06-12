Сборная Коста-Рики прилетела в Пулково

Сборная Коста-Рики 12 июля прилетела в Петербург на чемпионат мира—2018.

Национальная команда этой центральноамериканской страны появилась в России последней из сборных, которые решили базироваться в Северной столице или её пригородах.

В Пулково сегодня сел самолет сборной команды Южной Кореи. Она будет жить в Петербурге и тренироваться в Ломоносове. Чуть раньше в Пулково сел самолет со сборной Англии, которая выбрала своей базой поселок Репино и зеленогорский стадион "Спартак". Позавчера в Петербург прилетели хорваты, которые будут жить под Петербургом – в Рощино, и там же тренироваться. 9 июня в Петербург прилетела сборная Саудовской Аравии, которая тренируется на базе "Зенита" в Удельном парке.

Во время проведения турнира национальная команда Коста-Рики будет базироваться в Петербурге и Павловске. Она проведёт открытую тренировку для болельщиков 13 июня на стадионе «Олимпиец». В рамках группового этапа турнира сборная Коста-Рики встретится с командами Сербии (17 июня, Самара), Бразилии (22 июня, Санкт-Петербург) и Швейцарии (27 июня, Нижний Новгород).