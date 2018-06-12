На севере Парижа мужчина захватил заложников

Несколько человек взял в заложники неизвестный мужчина в столице Франции вечером 12 июня. Захватчик потребовал предоставить ему связь с иранским посольством, через которое он намерен обратиться к французским властям.

Как сообщает Reuters, инцидент произошёл в десятом округе Парижа. Заложники находятся в офисе рекламной компании, по данным СМИ, среди них есть беременная женщина. Агрессор облил людей бензином и обещал убить их, если не будут выполнены выдвинутые требования. Преступник утверждает, что у него есть бомба и пистолет.

Точное число заложников неизвестно. СМИ со ссылками на разные источники сообщают, что неизвестный удерживает двух или трех человек.

Полиция окружила место происшествия. Власти намерены вести переговоры с захватчиком. Пока версия теракта не рассматривается.