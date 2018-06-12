Спецслужбы ЛНР сообщили о попытках срыва матчей в Петербурге украинскими «ультрас»

Служба безопасности Украины готовит провокации на Донбассе и в России во время проведения чемпионата мира по футболу. В мероприятиях планируется задействовать участников радикальных националистических группировок. Об этом 12 июня сообщили в министерстве государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики.

По данным ведомства, группы украинских "ультрас" прибыли в Лисичанск, Счастье и Северодонецк. Они должны проникнуть на территории ЛНР и России «для проведения мероприятий по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки».

За срыв футбольных матчей в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону им предлагали вознаграждение.

Напомним, финальная часть Кубка мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей турнира.