Сборная Южной Кореи прилетела в Петербург на мундиаль

Сборная Южной Кореи прилетела в Россию для участия в чемпионате мире-2018. Она будут базироваться в Санкт-Петербурге во время проведения турнира.

Сборная Кореи сыграет в группе F с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов) и Германии (27 июня, Казань).

Чуть раньше в Пулково сел самолет со сборной Англии, которая выбрала своей базой поселок Репино и зеленогорский стадион "Спартак". Позавчера в Петербург прилетели хорваты, которые будут жить под Петербургом – в Рощино, и там же тренироваться. 9 июня в Петербург прилетела сборная Саудовской Аравии, которая тренируется на базе "Зенита" в Удельном парке.