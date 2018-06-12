Сборная Южной Кореи прилетела в Петербург на мундиаль
Сборная Южной Кореи прилетела в Россию для участия в чемпионате мире-2018. Она будут базироваться в Санкт-Петербурге во время проведения турнира.
Сборная Кореи прилетела в Санкт-Петербург! Добро пожаловать!#welcome2018 #KOR #ЧМ2018 pic.twitter.com/NDYetzvzpz
— Welcome2018·com (@welcome_2018) 12 июня 2018 г.
Сборная Кореи сыграет в группе F с командами Швеции (18 июня, Нижний Новгород), Мексики (23 июня, Ростов) и Германии (27 июня, Казань).
Чуть раньше в Пулково сел самолет со сборной Англии, которая выбрала своей базой поселок Репино и зеленогорский стадион "Спартак". Позавчера в Петербург прилетели хорваты, которые будут жить под Петербургом – в Рощино, и там же тренироваться. 9 июня в Петербург прилетела сборная Саудовской Аравии, которая тренируется на базе "Зенита" в Удельном парке.