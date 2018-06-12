Сборная Англии прилетела в Петербург

Сборная Англии по футболу прилетела в Петербург для участия в чемпионате мира 2018 года.

Самолёт с игроками и тренерским штабом английской команды совершил посадку в аэропорту Пулково.

Команда Англии будет жить в отеле в поселке Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Готовиться к чемпионату мира англичане будут на стадионе «Спартак» в Зеленогорске, где 13 июня состоится открытая тренировка.

На групповом этапе мундиаля Англия встретится с Бельгией, Панамой и Тунисом.

Как сообщала «Фонтанка» в марте, сборная Англии по футболу выдвинула особые требования к месту своего базирования в Зеленогорске на время чемпионата мира 2018 года, англичане попросили установить вокруг их базы шестиметровый забор.

Напомним, в Петербурге на время ЧМ-2018 остановятся Саудовская Аравия (на базе «Зенита» в Удельном парке), Англия (на стадионе «Спартак» в Зеленогорске), Южная Корея (еще на одном стадионе «Спартак», но в Ломоносове) и Коста-Рика (на стадионе «Олимпиец» в Павловске). Ленинградская область примет сборную Хорватии, которая будет базироваться на «Рощино Арене».