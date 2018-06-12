Сборная Англии прилетела в Петербург
Сборная Англии по футболу прилетела в Петербург для участия в чемпионате мира 2018 года.
Самолёт с игроками и тренерским штабом английской команды совершил посадку в аэропорту Пулково.
Touchdown. 🛬#threelions pic.twitter.com/1MIVchOQTb
— England (@England) 12 июня 2018 г.
Команда Англии будет жить в отеле в поселке Репино, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Готовиться к чемпионату мира англичане будут на стадионе «Спартак» в Зеленогорске, где 13 июня состоится открытая тренировка.
На групповом этапе мундиаля Англия встретится с Бельгией, Панамой и Тунисом.
Сборная Англии прилетела в Петербург, где будет жить и тренироваться во время #ЧМ2018. Добро пожаловать!#welcome2018 #ENG pic.twitter.com/S7XpZFJgqr
— Welcome2018·com (@welcome_2018) 12 июня 2018 г.
Как сообщала «Фонтанка» в марте, сборная Англии по футболу выдвинула особые требования к месту своего базирования в Зеленогорске на время чемпионата мира 2018 года, англичане попросили установить вокруг их базы шестиметровый забор.
Напомним, в Петербурге на время ЧМ-2018 остановятся Саудовская Аравия (на базе «Зенита» в Удельном парке), Англия (на стадионе «Спартак» в Зеленогорске), Южная Корея (еще на одном стадионе «Спартак», но в Ломоносове) и Коста-Рика (на стадионе «Олимпиец» в Павловске). Ленинградская область примет сборную Хорватии, которая будет базироваться на «Рощино Арене».