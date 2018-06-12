Звездный тренер Бето Перес показывает, как читать «Фонтанку» в танце

Легендарный фитнес-тренер Бето Перес приехал в Петербург, чтобы дать мастер-класс своим поклонникам.

Создатель зумбы – разновидности фитнеса, который позволяет становиться прекраснее в буквальном смысле слова пританцовывая, – показал несколько базовых движений специально для читателей «Фонтанки». Их преимущество в том, что вы можете одновременно тренироваться, танцевать и читать новости.

В мире насчитывается не менее 15 миллионов активных приверженцев зумбы. В их числе звезды первой величины, такие как Шакира, Дженнифер Лопес, Натали Портман, Виктория Бэкхем. Бето Перес входит в сотню самых влиятельных людей мира в фитнес-индустрии.