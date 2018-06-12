Генсек ООН призвал КНДР и США набраться терпения и выполнить договоренности

К сотрудничеству и общим целям призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш лидеров США и КНДР. Соответствующее заявление он сделал по итогам двустороннего саммита в Сингапуре.

Об этом 12 июня пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию генсека. Административный глава ООН попросил Дональда Трампа и Ким Чен Ына набраться терпения и выполнить условия сделки по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Выполнение достигнутых сегодня и ранее договоренностей в соответствии с резолюциями Совета Безопасности потребует терпения и поддержки со стороны мирового сообщества. Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны воспользоваться этой важнейшей возможностью и подчеркивает готовность оказывать полную поддержку процессу», — говорится в комментарии пресс-секретаря генсека ООН.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 12 июня подписали документ по итогам первого двустороннего саммита в Сингапуре. После церемонии подписания Трамп заявил, что гордится достижениями саммита и о том, что подготовка итогового документа потребовала доброй воли, но обе стороны будут впечатлены результатами, и отныне отношения США и КНДР будут развиваться в «совсем иной плоскости». Отдельно Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень-очень быстро».