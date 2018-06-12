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12.06.2018 18:07

Генсек ООН призвал КНДР и США набраться терпения и выполнить договоренности

К сотрудничеству и общим целям призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш лидеров США и КНДР. Соответствующее заявление он сделал по итогам двустороннего саммита в Сингапуре.

Об этом 12 июня  пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию генсека. Административный глава ООН попросил Дональда Трампа и Ким Чен Ына набраться терпения и выполнить условия сделки по денуклеаризации Корейского полуострова.

«Выполнение достигнутых сегодня и ранее договоренностей в соответствии с резолюциями Совета Безопасности потребует терпения и поддержки со стороны мирового сообщества. Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны воспользоваться этой важнейшей возможностью и подчеркивает готовность оказывать полную поддержку процессу», — говорится в комментарии пресс-секретаря генсека ООН.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 12 июня  подписали документ по итогам первого двустороннего саммита в Сингапуре. После церемонии подписания Трамп заявил, что гордится достижениями саммита и о том, что подготовка итогового документа потребовала доброй воли, но обе стороны будут впечатлены результатами, и отныне отношения США и КНДР будут развиваться в «совсем иной плоскости». Отдельно Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень-очень быстро».


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В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
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07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
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