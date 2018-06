Россию и Саудовскую Аравию рассудят аргентинцы

Аргентинский арбитр Нестор Питана назначен главным судьей на матч открытия чемпионата мира 2018 года по футболу, в котором встретятся команды России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Argentina’s Nestor Pitana has been assigned as the referee for the Opening Match of the 2018 FIFA World Cup™ between Russia and Saudi Arabia on Thursday, 12 June at the Luzhniki Stadium in Moscow. @FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZuhRX6EX8i

— FIFA Media (@fifamedia) 12 июня 2018 г.