Россию и Саудовскую Аравию рассудят аргентинцы

Аргентинский арбитр Нестор Питана назначен главным судьей на матч открытия чемпионата мира 2018 года по футболу, в котором встретятся команды России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Argentina’s Nestor Pitana has been assigned as the referee for the Opening Match of the 2018 FIFA World Cup™ between Russia and Saudi Arabia on Thursday, 12 June at the Luzhniki Stadium in Moscow. @FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZuhRX6EX8i — FIFA Media (@fifamedia) 12 июня 2018 г.

В судейскую бригаду также вошли аргентинцы Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана, бразилец Сандро Риччи назначен резервным арбитром. Бригаду видеоарбитров на матче возглавит итальянец Массимилиано Иррати, ассистентами которого будут аргентинец Мауро Вильяно, чилиец Карлос Астроза и итальянец Даниэле Орсато.

Встреча пройдет 14 июня в Москве на стадионе "Лужники". Вечером 9 июня футболисты и тренерский штаб сборной Саудовской Аравии прилетели в Санкт-Петербург на чемпионат мира 2018 года. В преддверии начала чемпионата мира по футболу первый соперник сборной России – Саудовская Аравия – 10 июня провела тренировку на стадионе «Петровский». За тренировкой с трибун «Петровского» наблюдали несколько тысяч человек. Билеты распространяли заранее.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей чемпионата.