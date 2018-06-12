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Чемпионат мира по футболу 2018
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12.06.2018 17:57

Россию и Саудовскую Аравию рассудят аргентинцы

Аргентинский арбитр Нестор Питана назначен главным судьей на матч открытия чемпионата мира 2018 года по футболу, в котором встретятся команды России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В судейскую бригаду также вошли аргентинцы Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана, бразилец Сандро Риччи назначен резервным арбитром. Бригаду видеоарбитров на матче возглавит итальянец Массимилиано Иррати, ассистентами которого будут аргентинец Мауро Вильяно, чилиец Карлос Астроза и итальянец Даниэле Орсато.

Встреча пройдет 14 июня в Москве на стадионе "Лужники". Вечером 9 июня футболисты и тренерский штаб сборной Саудовской Аравии прилетели в Санкт-Петербург на чемпионат мира 2018 года. В преддверии начала чемпионата мира по футболу первый соперник сборной России – Саудовская Аравия – 10 июня провела тренировку на стадионе «Петровский». За тренировкой с трибун «Петровского» наблюдали несколько тысяч человек. Билеты распространяли заранее.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей чемпионата.


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