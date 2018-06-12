Чемпионы мира прилетели на мундиаль в Россию
Сборная Германии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Самолет с немецкой командой приземлился в аэропорту Внуково 12 июня, сообщает журналист BILD Тим Детеринг в "Твиттере".
Der Weltmeister ist in Moskau gelandet! @BILD_Sport pic.twitter.com/3TKlybyoZ4
— Timm Detering (@detesring) 12 июня 2018 г.
"Чемпион мира приземлился в Москве!", – написал он.
Немцы будут базироваться в Ватутинках, а тренироваться на поле спортивной базы ЦСКА. Германия сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).
Справка:
Игры чемпионата мира по футболу — 2018 пройдут в 11 российских городах. Среди них Москва (на двух стадионах), Петербург, Сочи, Самара, Саранск, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Мундиаль начнется 14 июня и завершится 15 июля.