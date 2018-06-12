Чемпионы мира прилетели на мундиаль в Россию

Сборная Германии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Самолет с немецкой командой приземлился в аэропорту Внуково 12 июня, сообщает журналист BILD Тим Детеринг в "Твиттере".

"Чемпион мира приземлился в Москве!", – написал он.

Немцы будут базироваться в Ватутинках, а тренироваться на поле спортивной базы ЦСКА. Германия сыграет в группе F с командами Мексики (17 июня, Москва, "Лужники"), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).