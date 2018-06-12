Лунёв: Сборная России сильна командной игрой

Вратарь сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Лунев отметил хорошую физическую готовность партнеров по команде и назвал её сильную сторону. Это произошло после тренировки сборной в Новогорске 12 июня.

– Есть нервозность небольшая, волнение присутствует, но это ожидание. Ожидание праздника в первую очередь. Сегодня хорошее настроение, потому что солнце на улице. А то до этого все дожди,- заявил он "СЭ".

- Сильная сторона сборной России?

– Командная игра. Все мы друг за друга.

- Физически вы прибавили?

– Сразу после сезона поехали на сбор, работали. В матче с Австрией были тяжеловаты. С Турцией уже прибавили в физическом плане. Согласны? Вот. А сейчас еще прошло время, и мы еще набрали форму.

- Что будет, если Россия не выйдет из группы?

– Надеюсь, что в случае поражения повторения беспорядков 2002 года не случится. А вообще мы верим в хорошее.

Нападающий сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба призвал журналистов и болельщиков сплотиться вокруг команды. После тренировки в Новогорске 12 июня форвард выступил с эмоциональной речью.