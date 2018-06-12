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12.06.2018 16:58

CAS может сократить дисквалификацию кёрлингиста Крушельницкого 19 сентября

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев назвал точную дату слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу керлингиста из Петербурга Александра Крушельницкого. Россиянин в паре с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2018 в дабл-миксте, но был лишен награды из-за того, что в его пробе обнаружили мельдоний.

– 19 сентября в 09.30 мск будет рассмотрение, – приводит слова Свищева "СЭ" со ссылкой на ТАСС. – Сейчас мы с нашими коллегами проконсультировались, я на чемпионате мира еще раз встречался с Кейт Кейтнесс (глава Международной федерации керлинга), привел ей свои доводы. Результат нашей поездки, что с 4 до 2 лет сократили требуемый срок дисквалификации, значит у них будет возможность выступить на Олимпиаде. Есть такая вероятность, хотя арбитр CAS может принять любое решение.

Адвокаты Александра считают, что есть возможность побороться. Сейчас он участвует в корпоративных турнирах, но не может даже тренироваться на одной арене со спортсменами сборной.

Справка:

Напомним, 26 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно данным CAS, концентрация мельдония в организме спортсмена была в девять раз выше, чем у дисквалифицированной ранее на 15 месяцев Марии Шараповой.

Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.

Керлингист добровольно отказался от слушаний в суде и признал формальное нарушение антидопинговых правил.


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